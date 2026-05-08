Участник «Времени героев» назначен федеральным инспектором по Калужской области
Кавалер ордена Мужества, участник программы «Время героев» Сергей Сивин был назначен на должность федерального инспектора по Калужской области аппарата полпреда президента РФ в Центральном федеральном округе. Об этом сообщается на сайте госпрограммы.
Сивин стал одним из 83 участников первого потока «Времени героев» в мае 2024 г. Его наставником является полпред президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев. Свое назначение Сивин назвал продолжением служения стране на мирном направлении.
«В новой должности буду делать все, чтобы федеральные решения работали на развитие региона по всем ключевым направлениям: экономика и инвестиции, образование и наука, здравоохранение, поддержка семей и участников спецоперации, культура, спорт», – сказал он.
Сергей Сивин родился в Юрге Кемеровской области в 1988 г. Удостоен ордена Мужества и медали Суворова.
Новые должности заняли более 90 участников программы «Время героев». В их числе – полпред президента в Уральском федеральном округе Артем Жога, глава Тамбовской области Евгений Первышов, член Центральной избирательной комиссии России Анатолий Сысоев, руководитель Движения Первых Артур Орлов. Герой России Владимир Сайбель стал зампредседателя Комиссии при президенте РФ по делам ветеранов, а руководителя программы «Время героев» Марию Костюк избрали губернатором Еврейской автономной области.
К выходу на новые места работы готовятся еще ряд участников программы.
В начале мая должность заместителя гендиректора по развитию производственной системы и цифровизации АО «Росатом недра» занял кавалер трех орденов Мужества, участник программы «Время героев» Виталий Подлесный, а начальником главного управления спорта Севастополя был назначен кавалер ордена Мужества и участник первого потока госпрограммы Олег Лымар.