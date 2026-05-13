Умер тележурналист Владимир Молчанов

Ведомости

Журналист и телеведущий Владимир Молчанов скончался на 76-м году жизни. О его смерти сообщил его коллега Юрий Рост в Telegram-канале.

«Талантливый и умный русский интеллигент, нравственный журналист, блистательный телевизионный ведущий, честный писатель и мой большой друг. Потеря велика и невосполнима», – написал он.

Молчанов родился в 1950 г. В 1967 г. он поступил на филологический факультет Московского государственного университета. С 1973 по 1986 гг. работал в Агентстве печати «Новости» (АПН) – советском информационном агентстве, созданном как преемник Совинформбюро.

Молчанов завоевал широкую популярность благодаря программам «Время», «90 минут» и «До и после полуночи». Помимо телевизионной работы, он снимал документальные фильмы и работал на радио.

