CNY Бирж.10,821-0,26%ARSA7,91+0,76%CHKZ16 650+0,3%IMOEX2 695,77+0,22%RTSI1 150,9+0,22%RGBI119,44-0,04%RGBITR782,13-0,01%
Экс-главу самарского МЧС Бойко приговорили к 11 годам тюрьмы за взятки

Ленинградский районный суд приговорил экс-главу самарского ГУ МЧС Олега Бойко, обвиняемого в получении взяток на сумму свыше 70 млн руб., к 11 годам лишения свободы, сообщило «РИА Новости».

Ему также назначили штраф в четырехкратном размере от суммы взятки. Бойко лишен права занимать должности на восемь лет и специального звания генерал-майора.

Бойко арестовали в декабре 2023 г. Кроме него по делу проходят еще несколько бывших чиновников Самарской области – бывший глава регионального УФМС Игорь Дахно, бывший руководитель отдела ГУ МЧС Алексей Мамыкин, экс-начальник третьего пожарно-спасательного отряда Дмитрий Зинин, экс-замдиректора самарского МБУ «Ресурсный центр социальной сферы» Антон Палушкин и сотрудник службы эксплуатации зданий и сооружений по области Евгений Луговой.

Также обвиняются предпринимательницы Елена Тютюнник и Наталья Фроловская. Взятки ими передавались за покровительство бизнесу в сфере пожарной безопасности.

13 мая 2025 г. Ленинский райсуд по делу Бойко приговорил бизнесмена Яна Гущина к шести годам строгого режима, штрафу на сумму 170 млн руб. и пятилетнему запрету на работу в сфере пожарной безопасности за многомиллионные взятки чиновникам.

