Общество

В Махачкале проверят все детсады после инцидента с оторванным пальцем ребенка

В Махачкале проведут внеплановые проверки всех дошкольных учреждений после инцидента в детском саду № 22, где девочке оторвало палец на ноге. Об этом сообщила заместитель главы города - начальник управления образования Шаганэ Баймурзаева в своем Telegram-канале.

Баймурзаева подчеркнула, что о произошедшем 8 мая инциденте «тяжело даже говорить». В детском саду ребенку дверью прищемило мизинец правой стопы, после чего произошел его частичный отрыв. Воспитатели попытались обработать травму, однако палец был помещен в одежду девочки и впоследствии выпал уже дома. В рамках разбирательства суд избрал меру пресечения в виде ареста двум воспитательницам и няне.

Баймурзаева подчеркнула, что в рамках проверок планируется оценить не только профессиональные навыки сотрудников, но и их психологическое состояние, отношение к детям и способность действовать в стрессовых ситуациях.

Дополнительно управление образования запускает анонимную горячую линию для родителей и работников дошкольных учреждений. Туда можно будет сообщать о случаях грубого или жестокого обращения с детьми, а также о проявлениях агрессии со стороны персонала.

