В Махачкале проверят все детсады после инцидента с оторванным пальцем ребенка

Баймурзаева подчеркнула, что о произошедшем 8 мая инциденте «тяжело даже говорить». В детском саду ребенку дверью прищемило мизинец правой стопы, после чего произошел его частичный отрыв. Воспитатели попытались обработать травму, однако палец был помещен в одежду девочки и впоследствии выпал уже дома. В рамках разбирательства суд избрал меру пресечения в виде ареста двум воспитательницам и няне.