Pussy Riot внесли в список террористических организаций
Панк-группа Pussy Riot внесена в перечень террористических и экстремистских организаций. Об этом говорится на сайте Росфинмониторинга.
27 февраля Московский городской суд рассмотрел жалобы на решение Тверского районного суда о признании Pussy Riot экстремистской организацией и запрете ее деятельности в России. Апелляционная коллегия подтвердила решение суда первой инстанции. 20 февраля Мосгорсуд подтвердил обвинительные приговоры участницам Pussy Riot по делу о фейках о действиях Вооруженных сил (ВС) РФ.
15 сентября Мария Алехина была заочно приговорена к 13 годам колонии общего режима, Тасо Плетнер – к 11 годам. Ольга Борисова, Диана Буркот и Алина Петрова получили по восемь лет лишения свободы. Кроме того, каждой из осужденных запрещено администрировать сайты на различные сроки. Все фигурантки признаны виновными по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации о ВС РФ).