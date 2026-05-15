CNY Бирж.10,707-0,57%VEON-RX64,1-1,99%CHKZ16 750+1,52%IMOEX2 644,84-0,53%RTSI1 139,18-0,53%RGBI119,42+0,06%RGBITR782,44+0,09%
Главная / Общество /

Pussy Riot внесли в список террористических организаций

Панк-группа Pussy Riot внесена в перечень террористических и экстремистских организаций. Об этом говорится на сайте Росфинмониторинга.

27 февраля Московский городской суд рассмотрел жалобы на решение Тверского районного суда о признании Pussy Riot экстремистской организацией и запрете ее деятельности в России. Апелляционная коллегия подтвердила решение суда первой инстанции. 20 февраля Мосгорсуд подтвердил обвинительные приговоры участницам Pussy Riot по делу о фейках о действиях Вооруженных сил (ВС) РФ.

15 сентября Мария Алехина была заочно приговорена к 13 годам колонии общего режима, Тасо Плетнер – к 11 годам. Ольга Борисова, Диана Буркот и Алина Петрова получили по восемь лет лишения свободы. Кроме того, каждой из осужденных запрещено администрировать сайты на различные сроки. Все фигурантки признаны виновными по ч. 2 ст. 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации о ВС РФ).

