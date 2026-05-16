Общество

Неизвестный открыл стрельбу на детской площадке в Люберцах

Неизвестный открыл стрельбу на детской площадке многоквартирного дома в Люберцах, 14-летний подросток получил ранение спины. Об этом сообщает прокуратура Московской области.

По данным ведомства, мужчина стрелял из пневматического пистолета, целясь в группу детей. Инцидент произошел 14 мая.

Следователи устанавливают лицо, совершившее преступление, а также все обстоятельства и причины произошедшего. Пострадавший госпитализирован.

По факту противоправных действий, совершенных в отношении подростка, возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство), сообщает управление СК по Подмосковью.

 

