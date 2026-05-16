Неизвестный открыл стрельбу на детской площадке в Люберцах
Неизвестный открыл стрельбу на детской площадке многоквартирного дома в Люберцах, 14-летний подросток получил ранение спины. Об этом сообщает прокуратура Московской области.
По данным ведомства, мужчина стрелял из пневматического пистолета, целясь в группу детей. Инцидент произошел 14 мая.
Следователи устанавливают лицо, совершившее преступление, а также все обстоятельства и причины произошедшего. Пострадавший госпитализирован.
По факту противоправных действий, совершенных в отношении подростка, возбуждено уголовное дело по ст. 213 УК РФ (хулиганство), сообщает управление СК по Подмосковью.