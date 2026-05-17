В Москве из-за пожара перекрыли движение по Северо-Восточной хорде
В Москве из-за пожара в обе стороны перекрыто движение по Северо-Восточной хорде, сообщает департамент транспорта столицы в Telegram-канале.
Возгорание произошло в районе дома 3 по Окружному проезду. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Автомобилистам следует выбирать пути объезда.
В ГУ МЧС по Москве сообщили, что пожар произошел по адресу ул. Амурская, 2, к. 1.
«Происходит загорание складируемых отделочных материалов на открытой площадке», – говорится в сообщении.
На месте работают пожарно-спасательные подразделения.