В Эрмитаже задержали севшего на Большой императорский трон посетителя

В марте 2025 г. мужчина сел на трон императора Павла I в Эрмитаже. После замечания смотрительницы встал ногами на подножную скамью и повредил экспонат. В результате у трона деформировалось сиденье, порвалась и истончилась бархатная ткань. Аналогичные повреждения зафиксированы на подножной скамье. В марте 2026 г. Калининский суд Санкт-Петербурга обязал нарушителя выплатить 847 330 руб. за повреждение трона.