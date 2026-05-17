В Эрмитаже задержали севшего на Большой императорский трон посетителя
Сотрудники Росгвардии совместно со службой безопасности Эрмитажа задержали мужчину, севшего на Большой императорский трон, сообщает главное управление Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Telegram-канале.
«17 мая около 14:00 сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали 45-летнего местного жителя, который нарушал общественный порядок во время посещения Государственного Эрмитажа и пытался спровоцировать конфликт с персоналом музея. Посетитель музея, находясь в Георгиевском зале Эрмитажа, зашел за веревочное ограждение и сел на Большой императорский трон», – говорится в сообщении.
При задержании мужчина активно сопротивлялся. Его передали прибывшему на место наряду районного отдела вневедомственной охраны. Нарушителя доставили в отдел полиции.
В марте 2025 г. мужчина сел на трон императора Павла I в Эрмитаже. После замечания смотрительницы встал ногами на подножную скамью и повредил экспонат. В результате у трона деформировалось сиденье, порвалась и истончилась бархатная ткань. Аналогичные повреждения зафиксированы на подножной скамье. В марте 2026 г. Калининский суд Санкт-Петербурга обязал нарушителя выплатить 847 330 руб. за повреждение трона.