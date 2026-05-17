Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
VTBR89,905+0,13%CNY Бирж.10,615-0,9%IMOEX2 668,22+1,31%RTSI1 161,78+2,39%RGBI119,33-0,07%RGBITR782,57+0,02%
Главная / Общество /

В Эрмитаже задержали севшего на Большой императорский трон посетителя

Ведомости

Сотрудники Росгвардии совместно со службой безопасности Эрмитажа задержали мужчину, севшего на Большой императорский трон, сообщает главное управление Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области в Telegram-канале.

«17 мая около 14:00 сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали 45-летнего местного жителя, который нарушал общественный порядок во время посещения Государственного Эрмитажа и пытался спровоцировать конфликт с персоналом музея. Посетитель музея, находясь в Георгиевском зале Эрмитажа, зашел за веревочное ограждение и сел на Большой императорский трон», – говорится в сообщении.

При задержании мужчина активно сопротивлялся. Его передали прибывшему на место наряду районного отдела вневедомственной охраны. Нарушителя доставили в отдел полиции.

В марте 2025 г. мужчина сел на трон императора Павла I в Эрмитаже. После замечания смотрительницы встал ногами на подножную скамью и повредил экспонат. В результате у трона деформировалось сиденье, порвалась и истончилась бархатная ткань. Аналогичные повреждения зафиксированы на подножной скамье. В марте 2026 г. Калининский суд Санкт-Петербурга обязал нарушителя выплатить 847 330 руб. за повреждение трона.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её