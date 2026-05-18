Общество

В Москве побит 122-летний рекорд по количеству осадков

В Москве 17 мая был побит рекорд по количеству осадков, который держался с 1904 г., рассказал специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

В осадкомер опорной московской метеостанции ВДНХ за сутки попало 34 мм осадков, или 55% месячной нормы. 17 мая 1904 г. рекордное значение составило 21,1 мм, заявил синоптик. По его словам, в ближайшие два дня дождей не прогнозируется.

Много осадков зафиксировано на метеостанциях Долгопрудный – 25 мм, Немчиновка и Ново-Иерусалим – 19 мм, Клин – 18 мм, Шаховская – 17 мм.

Тишковец также рассказал, что со среды и до конца рабочей недели атмосфера станет неустойчивой, из-за чего в небе появятся кучево-дождевые облака, местами пройдут скоротечные ливни с грозами. По ночам +15…+18, в разгар дня прогнозируется +28…+31.

