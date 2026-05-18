Экс-депутата Госдумы Гаджиева заочно приговорили к пожизненному сроку
Верховный суд Дагестана заочно приговорил бывшего депутата Госдумы Магомеда Гаджиева
Гаджиев признан виновным по статьям об организации убийства, совершенного организованной группой по найму, и вымогательстве в особо крупном размере (ч. 3 ст. 33, п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105, п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ). Суд назначил ему пожизненное лишение свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима, а также штраф в размере 900 000 руб. Его брат признан виновным в вымогательстве, заочно осужден на 10 лет лишения свободы, ему назначен аналогичный штраф.
Согласно материалам дела, в 2011 г. Магомед Гаджиев через посредников организовал убийство ректора Института теологии Максуда Садикова. По версии обвинения, вечером 7 июня во дворе дома Садикова в Махачкале киллеры расстреляли самого ректора и его племянника, находившегося рядом. Оба скончались на месте от огнестрельных ранений.
Следствие также утверждает, что братья Гаджиевы участвовали в схеме по завладению контрольным пакетом акций ЗАО «Судоремонт». По версии правоохранительных органов, используя служебное и политическое положение, они под угрозой физической расправы вынудили фактического владельца предприятия переоформить 52% акций на подставных лиц. Ущерб по делу оценен более чем в 93 млн руб.
В ноябре 2025 г. Советский районный суд Махачкалы удовлетворил иск Генпрокуратуры России к Гаджиеву и его родственникам, изъял их активы на сумму более 2 млрд руб., а также запретил деятельность обвиняемых на территории РФ. Изъятые у Гаджиева и его семьи активы включают в себя полный пакет долей в уставном капитале подконтрольного им ООО, денежные средства, 52 объекта недвижимости с 18 земельными участками, коммерческие здания и помещения.
Суд признал Гаджиева, его сына Магомедрасула, сестру Раисату Гаджилову и сожительницу Нину Коломийцеву участниками экстремистского объединения. Такое решение было принято в связи с тем, что они оказывали материальную и иную поддержку «вооруженной агрессии киевского режима против народа Донбасса».