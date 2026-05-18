Экс-депутата Госдумы Гаджиева заочно приговорили к пожизненному сроку

В ноябре 2025 г. Советский районный суд Махачкалы удовлетворил иск Генпрокуратуры России к Гаджиеву и его родственникам, изъял их активы на сумму более 2 млрд руб., а также запретил деятельность обвиняемых на территории РФ. Изъятые у Гаджиева и его семьи активы включают в себя полный пакет долей в уставном капитале подконтрольного им ООО, денежные средства, 52 объекта недвижимости с 18 земельными участками, коммерческие здания и помещения.