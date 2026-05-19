«Московский комсомолец» сообщил, что в редакцию ворвались неизвестные в масках
В здание редакции «Московский комсомолец» на улице 1905 года ворвались неизвестные люди в камуфляжной форме в масках и с оружием. Об этом сообщает само издание на своем сайте.
«Цель визита неизвестных пока неясна», – сказано в сообщении.
Издание сообщало об инциденте в Telegram и Max, но почти сразу сообщения были удалены.
Главный редактор «Московского комсомольца» Павел Гусев сообщил «Ведомостям», что издание пока разбирается в ситуации. «Странная ситуация, непонятная пока», – сказал он.
Гусев рассказал, что «вооруженные с кувалдами» ворвались на третий этаж здания редакции, где находится некая фирма, и причины ему неясны.