Москвичей предупредили о мошенничестве со сдачей анализов
Департамент здравоохранения Москвы сообщил о новой схеме мошенничества, при которой злоумышленники представляются сотрудниками поликлиник и пытаются получить доступ к аккаунтам граждан на портале «Госуслуги». Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента.
Как пояснили в столичном депздраве, мошенники звонят жителям и предлагают пройти обследование или сдать анализы, после чего просят продиктовать код подтверждения. Злоумышленники объясняют это необходимостью получить «номер очереди» для посещения специалиста.
В департаменте подчеркнули, что сотрудники московских поликлиник никогда не запрашивают по телефону коды из СМС или персональные данные пациентов. По данным ведомства, подобные сведения пытаются получить исключительно мошенники.
18 мая ТАСС со ссылкой на материалы МВД России сообщил, что аферисты начали использовать схемы, в которых пытаются убедить россиян, что все их накопления якобы являются частью резервного фонда РФ. 17 мая «РИА Новости» со ссылкой на главу делегации МККК в Москве Ранию Машлаб писали, что мошенники выдают себя за сотрудников Международного комитета Красного Креста, пытаясь обмануть родственников людей, пропавших без вести в ходе украинского конфликта.