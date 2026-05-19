Москвичей предупредили о мошенничестве со сдачей анализов

18 мая ТАСС со ссылкой на материалы МВД России сообщил, что аферисты начали использовать схемы, в которых пытаются убедить россиян, что все их накопления якобы являются частью резервного фонда РФ. 17 мая «РИА Новости» со ссылкой на главу делегации МККК в Москве Ранию Машлаб писали, что мошенники выдают себя за сотрудников Международного комитета Красного Креста, пытаясь обмануть родственников людей, пропавших без вести в ходе украинского конфликта.