Полиция рассказала о мошеннической схеме с «резервным фондом России»

Мошенники разработали многоступенчатую схему обмана. Сначала аферист связывается с жертвой в мессенджере и сообщает об утечке персональных данных. Затем подключается «представитель спецслужб», который заявляет, что от имени жертвы якобы была попытка финансирования террористов. После этого в разговор вступает «следователь» или «начальник службы безопасности Центробанка», который убеждает человека, что все его накопления на самом деле являются частью резервного фонда РФ и не принадлежат ему. Мошенники просят снять деньги со счетов и передать их «ответственному лицу» для проверки. Жертву инструктируют, что сказать сотруднику банка и как отвечать на те или иные вопросы, чтобы обналичить деньги без препятствий.