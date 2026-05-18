Главная / Общество /

Полиция рассказала о мошеннической схеме с «резервным фондом России»

Ведомости

Аферисты начали использовать схемы, в которых пытаются убедить россиян, что все их накопления якобы являются частью резервного фонда России. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на материалы МВД РФ.

Мошенники разработали многоступенчатую схему обмана. Сначала аферист связывается с жертвой в мессенджере и сообщает об утечке персональных данных. Затем подключается «представитель спецслужб», который заявляет, что от имени жертвы якобы была попытка финансирования террористов. После этого в разговор вступает «следователь» или «начальник службы безопасности Центробанка», который убеждает человека, что все его накопления на самом деле являются частью резервного фонда РФ и не принадлежат ему. Мошенники просят снять деньги со счетов и передать их «ответственному лицу» для проверки. Жертву инструктируют, что сказать сотруднику банка и как отвечать на те или иные вопросы, чтобы обналичить деньги без препятствий.

17 мая «РИА Новости» со ссылкой на главу делегации МККК в Москве Ранию Машлаб писали, что мошенники выдают себя за сотрудников Международного комитета Красного Креста, пытаясь обмануть родственников людей, пропавших без вести в ходе украинского конфликта.

