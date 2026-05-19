Арбитражный суд взыскал с «Ростелекома» около 238 млн рублей
Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России к компании «Ростелеком» о взыскании около 238 млн руб. Об этом свидетельствуют материалы суда, с которыми ознакомилось «РИА Новости».
Разбирательство проходило в закрытом режиме. На предварительном заседании в январе суд принял решение рассматривать дело без публичного доступа, при этом основания исковых требований официально не раскрывались. К участию в процессе в качестве третьих лиц были привлечены несколько силовых ведомств. Согласно данным картотеки суда, по итогам рассмотрения дела было принято решение удовлетворить иск полностью.
Речь идет об одном из нескольких исков, поданных Минцифры к «Ростелекому» в конце прошлого года. По данным «РИА Новости», в период с 4 по 15 декабря министерство направило в Арбитражный суд Москвы четыре иска к оператору связи на общую сумму свыше 872 млн руб. Подробности претензий по другим делам также не раскрывались.
18 мая глава «Ростелекома» Михаил Осеевский на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» сообщил, что «Ростелеком» на базе дочерней компании «Техновейв» создал холдинг производителей телеком-оборудования. Холдинг объединит вендоров, которые входят в группу компаний. В «Техновейв» внесут доли в уставных капиталах ООО «Булат» (100%), ООО «Российские телекоммуникационные технологии» (РТТ, 100%) и ООО «РТК-Протей» (51%). Все они выпускают телекоммуникационное оборудование и ПО для сетей мобильной связи.