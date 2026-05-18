«Ростелеком» создал холдинг телеком-оборудования
«Ростелеком» на базе дочерней компании «Техновейв» создал холдинг производителей телеком-оборудования, сообщил глава «Ростелекома» Михаил Осеевский на конференции «Цифровая индустрия промышленной России».
Холдинг объединит вендоров, которые входят в группу компаний. В «Техновейв» внесут доли в уставных капиталах ООО «Булат» (100%), ООО «Российские телекоммуникационные технологии» (РТТ, 100%) и ООО «РТК-Протей» (51%). Все они выпускают телекоммуникационное оборудование и ПО для сетей мобильной связи. Генеральным директором холдинга назначен вице-президент филиала «Северо-Запад» «Ростелекома» Александр Логинов.
Осеевский рассказал, что группа компаний планирует структурировать профильные активы и ускорить их развитие благодаря объединению ресурсов. Он отметил, что «Ростелеком» заинтересован в привлечении инвесторов.
10 апреля глава компании сообщил, что «Ростелеком» построит центр обработки данных (ЦОД) потребляемой мощностью 100 МВт. Он уточнил, что возведение объекта такого масштаба, включая серверное оборудование, обойдется в 100 млрд руб.