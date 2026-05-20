Трое пострадавших при обрушении балкона в Крыму находятся в тяжелом состоянии
В школе №13 в Севастополе произошло обрушение балкона второго этажа, в результате чего пострадали девять детей, трое из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщил губернатор Михаил Развожаев в Telegram-канале.
Остальные пострадавшие – в состоянии средней степени тяжести, уточнил глава региона. Всего в результате инцидента травмы получили шесть юношей и три девушки, их всех госпитализировали.
По предварительной информации, школьники вышли на балкон, чтобы сфотографироваться, после чего конструкция рухнула.
Губернатор уточнил, что на месте работают экстренные службы. Власти города начали проверку обстоятельств происшествия.
Прокуратура Севастополя организовала проверку по факту случившегося. Для координации действий экстренных служб и правоохранительных органов на место выехал прокурор Нахимовского района Дмитрий Рейх.
Возбуждено уголовное дело о причинении травм школьникам, уточнил Развозжаев. Ситуация находится на личном контроле руководства Следственного комитета России.