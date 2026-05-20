В Туапсе завершили ликвидацию разлива нефти после атаки на НПЗ
В Туапсе завершили ликвидацию разлива нефти после атаки украинских беспилотников на нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), доложил начальник главка МЧС по Краснодарскому краю Алексей Клушин главе министерства Александру Куренкову.
В районе морского терминала сформировали заградительный вал и укрепили его волнорезом из бетонных блоков, добавил Клушин. Для предотвращения распространения нефтепродуктов в Черное море на акватории реки Туапсе установили каскадные боновые заграждения, добавил он.
Глава МЧС призвал вовремя открыть курортный сезон в Туапсе и на всем черноморском побережье региона.