Суд передал государству активы рыбопромысловой группы Задворного
Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск об изъятии в доход государства компаний, входящих в рыбопромысловую группу Юрия Задворного, следует из материалов суда.
В карточке дела указано, что иск удовлетворен в полном объеме. Ответчиками по делу выступали Юрий Задворный, Карина Задворная, Андрей Барецкий и Владимир Каприн.
Суд постановил обратить в доход государства активы «Мурмансельд 2», а также ее дочерних структур – ООО «Компания Андромеда» и ООО «Рыболовецкий колхоз Заря».
Генеральная прокуратура России подала иски к рыбопромышленным компаниям, связанным с Задворным, в январе 2026 г. Основанием стали положения законодательства, запрещающие компаниям под контролем иностранных инвесторов заниматься добычей водных биоресурсов и иной деятельностью стратегического значения для страны.