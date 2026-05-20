Два подростка находятся в реанимации после обрушения балкона в школе Севастополя

Обрушение балкона в школе № 13 в Севастополе произошло, когда девять подростков вышли на него сфотографироваться. Позднее Развожаев рассказал, что балкон до этого ремонтировали только косметически. Он отметил, что сама школа в порядке, кроме элемента, который «непонятно каким образом» из козырька превратился в балкон. По его словам, с этим будут разбираться следователи.