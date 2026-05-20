Два подростка находятся в реанимации после обрушения балкона в школе Севастополя
В настоящий момент в реанимации находятся два подростка, пострадавших при обрушении балкона в севастопольской школе, сообщил губернатор города Михаил Развожаев в Мах.
По его словам, команда медиков делает все, чтобы как можно быстрее из стабилизировать. Больница находится на связи с федеральными медцентрами. Губернатор рассказал, что, по словам врачей, экстренной нужды по переводу детей в ведущие центры пока нет – все идет по плану, требуется время.
Еще одного пострадавшего подростка прооперировали и перевели в палату. Двое ожидают хирургической помощи. Остальные пострадавшие находятся в обычных палатах и даже уже пообедали, отметил глава города. Развожаев рассказал, что с каждым из ребят и их родителями отработают индивидуальную траекторию, чтобы ЧП не повлияло на их дальнейшую жизнь, так как подростки – выпускники.
Обрушение балкона в школе № 13 в Севастополе произошло, когда девять подростков вышли на него сфотографироваться. Позднее Развожаев рассказал, что балкон до этого ремонтировали только косметически. Он отметил, что сама школа в порядке, кроме элемента, который «непонятно каким образом» из козырька превратился в балкон. По его словам, с этим будут разбираться следователи.