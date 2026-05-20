Обрушившийся в школе Севастополя балкон ремонтировали косметически
Балкон в школе №13 Севастополя, который обрушился вместе с находившимися на нем выпускниками, до этого ремонтировали только косметически. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
«Косметический», – ответил Развожаев на вопрос журналистов о том, затрагивал ли капитальный ремонт конструкцию, которая впоследствии обрушилась.
По словам губернатора, сама школа в порядке, кроме элемента, который «непонятно каким образом» из козырька превратился в балкон. «Но вот с этим будут разбираться следователи. У него другая функция просто была изначально», – сказал губернатор города (цитата по ТАСС).
До этого сообщалось, что конструкция не выдержала нагрузки, когда на нее вышли выпускники, чтобы сфотографироваться. В результате падения травмы получили девять подростков – шесть юношей и три девушки в возрасте 17 лет. Все пострадавшие госпитализированы.
По последним данным, трое школьников находятся в тяжелом состоянии, остальные – в состоянии средней степени тяжести. Угрозы жизни подростков нет.
Развожаев также заявил, что власти помогут пострадавшим выпускникам сдать ЕГЭ и продолжить поступление в вузы после восстановления. «Мы поможем каждому сдать экзамены и реализовать планы по поступлению, как только это позволит здоровье», – сказал губернатор.