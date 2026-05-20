В Дагестане запретили продажу алкоголя на Курбан-байрам
Власти Дагестана ввели временный запрет на розничную продажу алкоголя в дни празднования Курбан-байрама. Об этом сообщили в комитете по виноградарству и алкогольному регулированию республики.
Ограничения также будут действовать 26 мая – в день проведения мероприятий, посвященных последнему звонку.
В 2026 г. Курбан-байрам приходится на 27 мая. В связи с праздником 27, 28 и 29 мая в регионе объявлены нерабочими днями. Курбан-байрам считается одним из двух главных мусульманских праздников наряду с Ураза-байрамом. Традиционно его отмечают праздничной молитвой в мечетях.
15 мая Минздрав назвал самые трезвые и самые пьющие регионы России. Тогда сообщалось, что минимальные показатели употребления спиртного зафиксированы в Чечне, Ингушетии и Дагестане. Согласно данным Единой межведомственной информационно-статистической системы, в апреле 2026 г. показатель потребления алкоголя в Чечне составил 0,02 л чистого спирта на человека, в Ингушетии – 0,63 л, в Дагестане – 0,9 л.