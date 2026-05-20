SIBN511,25-1,5%CNY Бирж.10,468+1,14%IMOEX2 637,13-0,99%RTSI1 170,88-0,51%RGBI119,17-0,03%RGBITR782,04+0,01%
В Дагестане запретили продажу алкоголя на Курбан-байрам

Власти Дагестана ввели временный запрет на розничную продажу алкоголя в дни празднования Курбан-байрама. Об этом сообщили в комитете по виноградарству и алкогольному регулированию республики.

Ограничения также будут действовать 26 мая – в день проведения мероприятий, посвященных последнему звонку.

В 2026 г. Курбан-байрам приходится на 27 мая. В связи с праздником 27, 28 и 29 мая в регионе объявлены нерабочими днями. Курбан-байрам считается одним из двух главных мусульманских праздников наряду с Ураза-байрамом. Традиционно его отмечают праздничной молитвой в мечетях.

15 мая Минздрав назвал самые трезвые и самые пьющие регионы России. Тогда сообщалось, что минимальные показатели употребления спиртного зафиксированы в Чечне, Ингушетии и Дагестане. Согласно данным Единой межведомственной информационно-статистической системы, в апреле 2026 г. показатель потребления алкоголя в Чечне составил 0,02 л чистого спирта на человека, в Ингушетии – 0,63 л, в Дагестане – 0,9 л.

