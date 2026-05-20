В Дагестане запретили продажу алкоголя на Курбан-байрам

В 2026 г. Курбан-байрам приходится на 27 мая. В связи с праздником 27, 28 и 29 мая в регионе объявлены нерабочими днями. Курбан-байрам считается одним из двух главных мусульманских праздников наряду с Ураза-байрамом. Традиционно его отмечают праздничной молитвой в мечетях.