Минздрав назвал самые трезвые и самые пьющие регионы России

Регионами с самым низким уровнем потребления алкоголя в России стали республики Северного Кавказа, Ставропольский край, Тува и Москва. Об этом «Известиям» сообщил начальник управления Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ Виктор Зыков.

По его словам, минимальные показатели зафиксированы в Чечне, Ингушетии и Дагестане. Согласно данным Единой межведомственной информационно-статистической системы, которые проанализировало издание, в Чечне в апреле 2026 г. потребление алкоголя составило 0,02 л чистого спирта на человека. В Ингушетии показатель достиг 0,63 л, в Дагестане – 0,9 л.

Самыми «пьющими» регионами, по данным Минздрава, стали Ненецкий автономный округ, Еврейская автономная область и Чукотка. Наиболее высокий уровень потребления алкоголя зафиксирован в Ненецком автономном округе – 18,2 л чистого спирта на человека. В Еврейской автономной области показатель составил 14,76 л, на Чукотке – 14,17 л.

«Средний по России показатель в 2025 г. составил 8,06 л чистого этилового спирта на человека, и это на 24% меньше, чем 10 лет назад: в 2016-м было 10,6 л», – отметил Зыков.

Вице-президент Российской ассоциации экспертов рынка ритейла Александр Ставцев пояснил, что низкие показатели на Северном Кавказе связаны с нетолерантным отношением к употреблению алкоголя. В Москве, по его словам, потребляют много алкогольных напитков, однако они, как правило, имеют меньшую крепость, поэтому объем чистого спирта в статистике ниже.

5 мая сообщалось, что ученые МГУ и Федерального научного центра психологических и междисциплинарных исследований пришли к выводу о совпадении динамики общей смертности в России с динамикой смертности от причин, связанных с алкоголем. При этом эксперты отмечали, что жесткие запреты в борьбе с алкоголизмом не дают результата.

