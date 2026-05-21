В России участились отказы судов в списании долгов

Ведомости

За первые три месяца 2026 г. российские суды вынесли 2218 отказов в освобождении граждан от долговых обязательств по итогам банкротства. Это в 2,6 раза превышает показатель аналогичного периода прошлого года (857), пишет РБК со ссылкой на данные Федресурса.

По данным агентства, доля таких дел выросла до 2,1% с 1,1% годом ранее. Резкое увеличение числа отрицательных решений началось во второй половине прошлого года и ускорялось в начале 2026 г.

Согласно отчетам арбитражных управляющих о завершении процедур реализации имущества, в 2023–2024 гг. уровень отказов держался в пределах 1–1,2% в квартал, а количество таких решений не превышало 1000. Перелом начался в 2025 г.: к IV кварталу количество отказов взлетело до 1883, а их доля достигла 1,5%.

Темпы роста числа отказов в освобождении от обязательств существенно опередили увеличение общего числа банкротств. Согласно данным Федресурса, в I квартале 2026 г. суды признали банкротами 137 000 россиян, что на 13,7% больше, чем годом ранее. В то же время количество отказов от исполнения долговых обязательств выросло на 89%.

26 января РБК со ссылкой на статистику «Федресурса» писал, что по итогам 2025 г. почти 568 000 россиян были признаны банкротами в судебном порядке. Еще 61 300 граждан получили этот статус через упрощенную внесудебную процедуру. Общее число граждан, признанных финансово несостоятельными с момента введения института судебного банкротства в 2015 г. и внесудебного механизма в 2020 г., достигло 2,22 млн человек.

