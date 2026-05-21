За один день Эверест покорили рекордные 274 человека
Рекордные 274 альпиниста достигли вершины Эвереста за один день, воспользовавшись ясной погодой. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на члена Ассоциации операторов экспедиций Непала Риши Рам Бхандари.
Все, кроме одного, шли вместе с проводниками-шерпами и использовали дополнительный кислород в баллонах. Альпинист из Эквадора Марсело Сеговия совершил восхождение самостоятельно и без кислорода.
По словам Бхандари, число может еще вырасти, так как есть вероятность, что некоторые достигшие вершины альпинисты еще не сообщили об этом в базовый лагерь. По прогнозам, к концу мая, когда закончится альпинистский сезон, на Эверест взойдут 494 туриста и столько же шерпов-проводников.
The Guardian пишет, что эксперты по альпинизму критикуют Непал, что он допускает на гору за раз большое количество людей. Иногда это приводит к длинным очередям в «зоне смерти» под вершиной, где низкий уровень кислорода. 21 мая массовый подъем произошел из-за того, что до этого действовала угроза обледенения на обычном туристическом маршруте. К альпинистам из нижних лагерей, ожидавшим лучших погодных условий, присоединились альпинисты из нижних. Некоторые сообщали, что очереди были еще на подъеме.
По данным газеты, в этом году Непал выдал 494 разрешения на восхождение на Эверест, каждое из которых стоит $15 000 (около 1 млн руб.).