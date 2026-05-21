Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,442-0,18%LIFE2,805+0,72%MSTT100,45-1,47%IMOEX2 667,41+1,03%RTSI1 187,02+1,26%RGBI119,3+0,11%RGBITR783,13+0,14%
Главная / Общество /

За один день Эверест покорили рекордные 274 человека

Ведомости

Рекордные 274 альпиниста достигли вершины Эвереста за один день, воспользовавшись ясной погодой. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на члена Ассоциации операторов экспедиций Непала Риши Рам Бхандари.

Все, кроме одного, шли вместе с проводниками-шерпами и использовали дополнительный кислород в баллонах. Альпинист из Эквадора Марсело Сеговия совершил восхождение самостоятельно и без кислорода.

По словам Бхандари, число может еще вырасти, так как есть вероятность, что некоторые достигшие вершины альпинисты еще не сообщили об этом в базовый лагерь. По прогнозам, к концу мая, когда закончится альпинистский сезон, на Эверест взойдут 494 туриста и столько же шерпов-проводников.

The Guardian пишет, что эксперты по альпинизму критикуют Непал, что он допускает на гору за раз большое количество людей. Иногда это приводит к длинным очередям в «зоне смерти» под вершиной, где низкий уровень кислорода. 21 мая массовый подъем произошел из-за того, что до этого действовала угроза обледенения на обычном туристическом маршруте. К альпинистам из нижних лагерей, ожидавшим лучших погодных условий, присоединились альпинисты из нижних. Некоторые сообщали, что очереди были еще на подъеме.

По данным газеты, в этом году Непал выдал 494 разрешения на восхождение на Эверест, каждое из которых стоит $15 000 (около 1 млн руб.).

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь