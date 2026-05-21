За один день Эверест покорили рекордные 274 человека

The Guardian пишет, что эксперты по альпинизму критикуют Непал, что он допускает на гору за раз большое количество людей. Иногда это приводит к длинным очередям в «зоне смерти» под вершиной, где низкий уровень кислорода. 21 мая массовый подъем произошел из-за того, что до этого действовала угроза обледенения на обычном туристическом маршруте. К альпинистам из нижних лагерей, ожидавшим лучших погодных условий, присоединились альпинисты из нижних. Некоторые сообщали, что очереди были еще на подъеме.