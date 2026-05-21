F6: мошенники начали создавать каналы с оповещениями об атаках БПЛА
На фоне массовых атак беспилотников на столичный регион мошенники активизировали новую схему обмана, сообщили специалисты компании F6, специализирующейся на борьбе с киберугрозами.
Злоумышленники под видом соседей проникают в общедомовые и районные чаты в мессенджерах и распространяют ссылки на сомнительные Telegram-каналы, якобы предназначенные для оперативного оповещения об атаках БПЛА.
По данным экспертов, такие каналы часто имеют в названии слова «Радар» и «Москва», а их аудитория может достигать 300 000 человек. В одном из исследованных каналов каждое сообщение сопровождается предложением воспользоваться Telegram-ботом под названием «Обход белых списков» для получения доступа к контенту. Для активации бота требуется небольшой разовый платеж.
Подключаясь к такому боту, пользователь предоставляет злоумышленникам доступ к данным своего аккаунта. В дальнейшем этот же бот может прислать фишинговую ссылку или вредоносный файл, при открытии которого устройство жертвы будет заражено.
В феврале 2025 г. МВД назвало предложение вступить в «домовой чат» третьей по популярности мошеннической схемой января. Злоумышленники распространяли QR-коды, которые вели якобы в чат жилого дома, а на самом деле переводили на мошеннический сайт или вредоносное приложение.
В ведомстве также предупредили об активизации киберпреступников перед 14 февраля, перечислив несколько популярных схем, включая фишинговые акции и поддельные предложения о скидках от известных брендов.
В мае 2026 г. компания F6 сообщила о новой схеме мошенничества в пиратских Telegram-каналах: злоумышленники проводили фейковые аукционы, в которых якобы побеждал тот, кто переведет больше всех денег. «Победителю» обещали выплатить от 45 000 до 250 000 руб. и вернуть все перечисленные средства.