МВД назвало шесть популярных мошеннических схем января
Полиция представила рейтинг популярных схем мошенников в январе. Среди них обман родителей школьников, «домовые чаты», а также фейковые виртуальные товары для онлайн-игр, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
Злоумышленники пользуются доиндексацией пенсий и социальных выплат, которая была объявлена правительством. Они предлагают пенсионерам, инвалидам и родителям подать «заявление на доиндексацию». «Помните: для получения доиндексации никаких заявлений подавать не нужно», – напомнили в ведомстве.
Вторую схему в МВД назвали «Это ты на видео?»: мошенники пишут жертвам соответствующий вопрос и прикрепляют к сообщению якобы видеофайл. На самом деле злоумышленники присылают пользователю вредоносное приложение, при котором они получают доступ к аккаунту и банковским сервисам. При получении таких сообщений стоит обращать внимание на формат – вирусное ПО будет с расширением .apk.
Третьей мошеннической схемой января стало предложение вступить в «домовой чат». Злоумышленники распространяют QR-код, который ведет якобы в чат жилого дома, в подъездах, почтовых ящиках и др. Такой код может перевести на мошеннический сайт или вредоносное приложение.
Кроме того, мошенники используют знакомые жертвам имена. От лица знакомого контакта злоумышленник предлагает проголосовать в «онлайн-конкурсе», но при переходе по ссылке для голосования телефон заражается вирусом. Мошенники также обманывают родителей школьников – предлагают обновить данные ребенка в электронном журнале. На самом деле мошенники таким образом могут получить доступ к аккаунту «Госуслуг».
Обманывают и самих детей. В онлайн-игре под видом игрока мошенник предлагает ребенку приобрести внутриигровую валюту или товар на выгодных условиях. МВД рекомендовало предупредить детей и приобретать онлайн-товары только у проверенных игроков либо советоваться с родителями перед покупкой.
6 февраля в МВД предупредили, что мошенники могут украсть Telegram-аккаунты через Wi-Fi в общественных местах. Например, вредоносная точка доступа с названием SVO_Free была обнаружена в аэропорту «Шереметьево».
«Ведомости» со ссылкой на данные МТС писали, что за 2024 г. количество мошеннических атак через системы авторизации выросло на 15% по сравнению с 2023 г. Компании удалось предотвратить более 18 млн попыток мошенников создать фиктивные аккаунты или получить доступ к реальным на российских платформах через сервис автоматической аутентификации МТС ID.