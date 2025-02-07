МВД назвало шесть популярных мошеннических схем января

Вторую схему в МВД назвали «Это ты на видео?»: мошенники пишут жертвам соответствующий вопрос и прикрепляют к сообщению якобы видеофайл. На самом деле злоумышленники присылают пользователю вредоносное приложение, при котором они получают доступ к аккаунту и банковским сервисам. При получении таких сообщений стоит обращать внимание на формат – вирусное ПО будет с расширением .apk.