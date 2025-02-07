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МВД назвало шесть популярных мошеннических схем января

Ведомости

Полиция представила рейтинг популярных схем мошенников в январе. Среди них обман родителей школьников, «домовые чаты», а также фейковые виртуальные товары для онлайн-игр, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Злоумышленники пользуются доиндексацией пенсий и социальных выплат, которая была объявлена правительством. Они предлагают пенсионерам, инвалидам и родителям подать «заявление на доиндексацию». «Помните: для получения доиндексации никаких заявлений подавать не нужно», – напомнили в ведомстве.

Вторую схему в МВД назвали «Это ты на видео?»: мошенники пишут жертвам соответствующий вопрос и прикрепляют к сообщению якобы видеофайл. На самом деле злоумышленники присылают пользователю вредоносное приложение, при котором они получают доступ к аккаунту и банковским сервисам. При получении таких сообщений стоит обращать внимание на формат – вирусное ПО будет с расширением .apk.

Третьей мошеннической схемой января стало предложение вступить в «домовой чат». Злоумышленники распространяют QR-код, который ведет якобы в чат жилого дома, в подъездах, почтовых ящиках и др. Такой код может перевести на мошеннический сайт или вредоносное приложение.

Кроме того, мошенники используют знакомые жертвам имена. От лица знакомого контакта злоумышленник предлагает проголосовать в «онлайн-конкурсе», но при переходе по ссылке для голосования телефон заражается вирусом. Мошенники также обманывают родителей школьников – предлагают обновить данные ребенка в электронном журнале. На самом деле мошенники таким образом могут получить доступ к аккаунту «Госуслуг».

Обманывают и самих детей. В онлайн-игре под видом игрока мошенник предлагает ребенку приобрести внутриигровую валюту или товар на выгодных условиях. МВД рекомендовало предупредить детей и приобретать онлайн-товары только у проверенных игроков либо советоваться с родителями перед покупкой.

6 февраля в МВД предупредили, что мошенники могут украсть Telegram-аккаунты через Wi-Fi в общественных местах. Например, вредоносная точка доступа с названием SVO_Free была обнаружена в аэропорту «Шереметьево».

«Ведомости» со ссылкой на данные МТС писали, что за 2024 г. количество мошеннических атак через системы авторизации выросло на 15% по сравнению с 2023 г. Компании удалось предотвратить более 18 млн попыток мошенников создать фиктивные аккаунты или получить доступ к реальным на российских платформах через сервис автоматической аутентификации МТС ID.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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