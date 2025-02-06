МВД: мошенники могут красть Telegram-аккаунты через Wi-Fi в общественных местах
Мошенники с помощью Wi-Fi в общественных местах могут похищать Telegram-аккаунты, например, вредоносная точка доступа с названием SVO_Free была обнаружена в аэропорту «Шереметьево». Об этом сообщается в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.
Злоумышленники создают собственные фальшивые сети, которые внешне выглядят как реальные. После подключения к такой сети пользователь сталкивается с просьбой пройти авторизацию. Обычно для этого достаточно ввести код, который приходит по СМС. Но в мошеннической схеме жертве предлагается авторизоваться через Telegram, отправив код из СМС в сервисный бот. Таким образом, преступники получают доступ к аккаунту пользователя.
«Пресс-служба аэропорта "Шереметьево" отреагировала на эти инциденты, призвав пассажиров подключаться только к официальной сети _Sheremetyevo Wi-Fi и помнить, что авторизация в ней происходит исключительно через номер мобильного телефона», – сообщили в МВД.
В ноябре РБК со ссылкой на старшего контент-аналитика «Лаборатории Касперского» Ольгу Свистунову писало, что мошенники стали использовать фейковые подарки в виде подписки Telegram Premium для обмана пользователей. При переходе по ссылке на «подарок» жертва попадает на фишинговую страницу, где предлагается ввести учетные данные от своего аккаунта в Telegram – номер телефона, пароль и код подтверждения. После ввода эта информация станет доступна злоумышленникам.