МВД: мошенники могут красть Telegram-аккаунты через Wi-Fi в общественных местах

Злоумышленники создают собственные фальшивые сети, которые внешне выглядят как реальные. После подключения к такой сети пользователь сталкивается с просьбой пройти авторизацию. Обычно для этого достаточно ввести код, который приходит по СМС. Но в мошеннической схеме жертве предлагается авторизоваться через Telegram, отправив код из СМС в сервисный бот. Таким образом, преступники получают доступ к аккаунту пользователя.