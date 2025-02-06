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МВД: мошенники могут красть Telegram-аккаунты через Wi-Fi в общественных местах

Ведомости

Мошенники с помощью Wi-Fi в общественных местах могут похищать Telegram-аккаунты, например, вредоносная точка доступа с названием SVO_Free была обнаружена в аэропорту «Шереметьево». Об этом сообщается в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД.

Злоумышленники создают собственные фальшивые сети, которые внешне выглядят как реальные. После подключения к такой сети пользователь сталкивается с просьбой пройти авторизацию. Обычно для этого достаточно ввести код, который приходит по СМС. Но в мошеннической схеме жертве предлагается авторизоваться через Telegram, отправив код из СМС в сервисный бот. Таким образом, преступники получают доступ к аккаунту пользователя.

«Пресс-служба аэропорта "Шереметьево" отреагировала на эти инциденты, призвав пассажиров подключаться только к официальной сети _Sheremetyevo Wi-Fi и помнить, что авторизация в ней происходит исключительно через номер мобильного телефона», – сообщили в МВД.

В ноябре РБК со ссылкой на старшего контент-аналитика «Лаборатории Касперского» Ольгу Свистунову писало, что мошенники стали использовать фейковые подарки в виде подписки Telegram Premium для обмана пользователей. При переходе по ссылке на «подарок» жертва попадает на фишинговую страницу, где предлагается ввести учетные данные от своего аккаунта в Telegram – номер телефона, пароль и код подтверждения. После ввода эта информация станет доступна злоумышленникам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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