Мошенники придумали схему кражи аккаунтов в Telegram при помощи фейковой подписки

Эксперт предупреждает, что страница действительно может выглядеть правдоподобно – для ее проверки необходимо «зажать» ссылку и сравнить оригинальную ссылку с тем, что изначально было в сообщении. В случае если ссылки не совпадают, то «стоит задуматься», добавила она.