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Мошенники придумали схему кражи аккаунтов в Telegram при помощи фейковой подписки

Ведомости

Мошенники стали использовать фейковые подарки в виде подписки Telegram Premium для обмана пользователей, пишет РБК со ссылкой на старшего контент-аналитика «Лаборатории Касперского» Ольгу Свистунову.

При переходе по ссылке на «подарок» жертва попадает на фишинговую страницу, где предлагается ввести учетные данные от своего аккаунта в Telegram – номер телефона, пароль и код подтверждения. «Они уйдут злоумышленникам», – пояснила Свистунова.

Эксперт предупреждает, что страница действительно может выглядеть правдоподобно – для ее проверки необходимо «зажать» ссылку и сравнить оригинальную ссылку с тем, что изначально было в сообщении. В случае если ссылки не совпадают, то «стоит задуматься», добавила она.

20 октября Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России сообщило, что мошенники начали рассылать пользователям Telegram вредоносный софт, замаскированный под «фотографии».

Пользователь может получить сообщение от неизвестного с подписью «Привет, это ты на фото?», а также прикрепленный файл с расширением .apk – фотография не может иметь расширение APK, в отличие от вредоносной программы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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