Мошенники придумали схему кражи аккаунтов в Telegram при помощи фейковой подписки
При переходе по ссылке на «подарок» жертва попадает на фишинговую страницу, где предлагается ввести учетные данные от своего аккаунта в Telegram – номер телефона, пароль и код подтверждения. «Они уйдут злоумышленникам», – пояснила Свистунова.
Эксперт предупреждает, что страница действительно может выглядеть правдоподобно – для ее проверки необходимо «зажать» ссылку и сравнить оригинальную ссылку с тем, что изначально было в сообщении. В случае если ссылки не совпадают, то «стоит задуматься», добавила она.
20 октября Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России сообщило, что мошенники начали рассылать пользователям Telegram вредоносный софт, замаскированный под «фотографии».
Пользователь может получить сообщение от неизвестного с подписью «Привет, это ты на фото?», а также прикрепленный файл с расширением .apk – фотография не может иметь расширение APK, в отличие от вредоносной программы.