Мошенники начали рассылать в Telegram вредоносные файлы под видом «фото»

В середине октября сообщалось, что мошенники начали взламывать неактивные профили россиян в WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ), чтобы использовать их для обмана пользователей мессенджера. Звонки поступают через мессенджер с номера жертвы, не подозревающей о взломе, что затрудняет идентификацию мошенника. Со взломанного аккаунта могут проводиться массовые обзвоны. Наиболее часто жертвами такой мошеннической схемы становятся пожилые люди, которым приложение установили дети или внуки.