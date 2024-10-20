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Мошенники начали рассылать в Telegram вредоносные файлы под видом «фото»

Ведомости

Мошенники начали рассылать пользователям Telegram вредоносный софт, замаскированный под «фотографии», сообщило Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

На опубликованном ведомством скриншоте пользователь получает сообщение от неизвестного «Привет, это ты на фото?», а также прикрепленный файл размером 9,3 мб с расширением .apk.

«Фотография не может иметь расширение APK, в отличие от вредоносного программного обеспечения. Если получили такое сообщение, файлы ни в коем случае не скачивайте», – прокомментировали в МВД.

В середине октября сообщалось, что мошенники начали взламывать неактивные профили россиян в WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ), чтобы использовать их для обмана пользователей мессенджера. Звонки поступают через мессенджер с номера жертвы, не подозревающей о взломе, что затрудняет идентификацию мошенника. Со взломанного аккаунта могут проводиться массовые обзвоны. Наиболее часто жертвами такой мошеннической схемы становятся пожилые люди, которым приложение установили дети или внуки.

Генеральный прокурор Игорь Краснов сообщил, что в 2023 г. с помощью информационно-телекоммуникационных сетей удалось предотвратить хищение мошенниками около 6 трлн руб. За прошлый год ведомства отразили 34 млн попыток совершения операций без добровольного согласия клиента, а также заблокировали свыше 620 млн нежелательных звонков.

Новости СМИ2
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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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