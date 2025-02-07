Банк России утвердил стандарт безопасного использования QR-кодов

В документе систематизированы угрозы, которые могут возникнуть на каждом этапе работы с различными видами QR-кодов. Также приведены рекомендации по защите от этих угроз. Отдельные меры предосторожности предусмотрены для операций по внесению и снятию наличных в банкоматах с использованием QR-кода.