Банк России утвердил стандарт безопасного использования QR-кодов
Банк России утвердил новый стандарт, который повысит безопасность использования QR-кодов для платежей и переводов. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.
Финансовые учреждения и компании из различных отраслей, внедряющие QR-коды для платежных операций, смогут разработать собственные внутренние меры безопасности, основываясь на новых регламентах.
В документе систематизированы угрозы, которые могут возникнуть на каждом этапе работы с различными видами QR-кодов. Также приведены рекомендации по защите от этих угроз. Отдельные меры предосторожности предусмотрены для операций по внесению и снятию наличных в банкоматах с использованием QR-кода.
«Стандарт носит рекомендательный характер и вступит в силу 17 февраля 2025 г.», – пояснили в ЦБ.
5 февраля в ЦБ сообщили, что граждане за 2024 г. стали меньше жаловаться на недобросовестные практики банков. Зато почти в два раза выросло число жалоб на мошенников.