Европейский гимнастический союз разрешил россиянам выступать под своим флагом

Исполнительный комитет Европейского гимнастического союза  (European Gymnastics) принял решение снять ограничения на участие российских и белорусских спортсменов в соревнованиях под своей эгидой. Об этом организация сообщила на официальном сайте.

В заявлении European Gymnastics говорится, что организация последует решению World Gymnastics о снятии всех ограничений, касающихся участия спортсменов из России и Белоруссии. Данное решение будет утверждено на внеочередной генеральной онлайн-ассамблее, которая состоится в ближайшее время.

18 мая исполнительный комитет Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) разрешил российским спортсменам выступать с национальной атрибутикой. Решение распространяется на все пять дисциплин, входящих в структуру Федерации гимнастики России (ФРГ): спортивную и художественную гимнастику, прыжки на батуте, спортивную акробатику и спортивную аэробику.

19 мая министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил, что Международная федерация ассоциаций муайтай (IFMA) восстановила права российских спортсменов, вернув им возможность выступать на международных турнирах с флагом и гимном. Теперь российские атлеты смогут участвовать в официальных соревнованиях IFMA во всех возрастных категориях без ограничений, используя национальную символику на экипировке.

