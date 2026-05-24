Европейский гимнастический союз разрешил россиянам выступать под своим флагом

В заявлении European Gymnastics говорится, что организация последует решению World Gymnastics о снятии всех ограничений, касающихся участия спортсменов из России и Белоруссии. Данное решение будет утверждено на внеочередной генеральной онлайн-ассамблее, которая состоится в ближайшее время.