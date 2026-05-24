Из больницы выписали первого пострадавшего после удара ВСУ по колледжу в ЛНР

Первый из десяти человек, госпитализированных после атаки ВСУ на педагогический колледж в Старобельске в ЛНР, выписан из больницы. Об этом журналистам сообщил глава региона Леонид Пасечник, передают «РИА Новости».

По его словам, на сегодняшний день один ребенок из больницы выписан, остальные получают лечение дома, девять человек получают медицинскую помощь в стационарных медицинских учреждениях.

Пасечник заявил, что атака киевского режима на общежитие в Старобельске с применением беспилотников подтверждает фашистскую сущность действующей власти в Киеве.

Украинские беспилотники атаковали колледж Луганского педагогического университета и его общежитие 22 мая. В момент удара в здании находились 86 подростков в возрасте от 14 до 18 лет. В результате атаки погиб 21 человек, пострадали 63 человека. Глава региона объявил 24 и 25 мая днями траура.

