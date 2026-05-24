Главная / Общество /

РФС изготовит для «Спартака» новый кубок после того, как Солари разбил трофей

Ведомости

Российский футбольный союз изготовит дубликат Кубка России для московского «Спартака» после того, как полузащитник красно-белых Пабло Солари разбил трофей во время празднования победы в суперфинале турнира. Об этом заявил директор департамента мероприятий и маркетинговых коммуникаций РФС Кирилл Терешин в разговоре с изданием «Спорт-Экспресс».

В воскресенье «Спартак» завоевал Кубок России, обыграв «Краснодар» на стадионе «Лужники». Основное время завершилось со счетом 1:1, в серии пенальти сильнее оказались спартаковцы – 4:3. Первый мяч на 37-й минуте забил Солари после передачи Эсекьеля Барко. Во втором тайме «Краснодар» отыгрался: на 57-й минуте отличился Дуглас Аугусто.

Во время церемонии награждения Солари, проведший на поле 64 минуты, резким движением поднял трофей над головой, после чего у кубка отвалилась нижняя часть и разбилась крышка.

«Есть предложение вручить "Спартаку" метлу с веником, чтобы подмести. Кроме шуток, "Спартак" получает Кубок на вечное хранение. Это же пятая победа. Мы изготовим дубликат. Такое бывает», – сказал Терешин. Он добавил, что сам трофей весит больше 16 кг, и «если бы [он] упал по голове, могла быть травма».

По его словам, срок изготовления нового кубка составит около месяца.

Финал собрал рекордную аудиторию для турнира – 72 978 зрителей. Перед матчем была объявлена минута молчания в память о погибших в результате атаки ВСУ на учебный корпус и общежитие Старобельского колледжа Луганского педуниверситета.

