Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,512-0,17%KZOS60,5+0,67%BLNG10,66-1,02%IMOEX2 627,07+0,05%RTSI1 162,19+0,05%RGBI119,21-0,1%RGBITR783,520%
Главная / Общество /

Свыше 600 человек эвакуировали из-за пожара в хостеле на востоке Москвы

Ведомости

Из горящего хостела на востоке Москвы эвакуировали более 600 человек из-за пожара. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на управление МЧС России по столице.

По данным МЧС, пожар произошел в доме №7 на Монтажной улице. Пламя вспыхнуло на втором этаже. В сообщении ведомства также указано, что люди сами покинули помещения до прибытия пожарно-спасательных подразделений.

ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщает, что рассматривается привлечение пожарного вертолета и поезда для тушения пожара. Пламя распространилось на третий этаж и крышу. Совокупная площадь возгорания достигает 300 кв. м.

13 мая загорелось металлокаркасное строение на Вернисажной улице в Москве. Пламя распространилось на 3000 кв. м. Из огня спасли пятерых человек. К тушению привлекались более 140 человек и 40 единиц техники, включая 10 подъемных механизмов. С воздуха проводилась разведка с помощью беспилотных авиасистем. Предварительно, возгорание началось с помещения для игры в квест «Дьявольский кинотеатр». По данным ТАСС, осенью 2025 г. при проверке противопожарного состояния, проведенной МЧС в здании на Вернисажной улице, были выявлены нарушения.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её