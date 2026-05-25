Свыше 600 человек эвакуировали из-за пожара в хостеле на востоке Москвы

13 мая загорелось металлокаркасное строение на Вернисажной улице в Москве. Пламя распространилось на 3000 кв. м. Из огня спасли пятерых человек. К тушению привлекались более 140 человек и 40 единиц техники, включая 10 подъемных механизмов. С воздуха проводилась разведка с помощью беспилотных авиасистем. Предварительно, возгорание началось с помещения для игры в квест «Дьявольский кинотеатр». По данным ТАСС, осенью 2025 г. при проверке противопожарного состояния, проведенной МЧС в здании на Вернисажной улице, были выявлены нарушения.