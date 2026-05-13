Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,785-0,59%BISVP10,48+0,87%KLVZ2,79+1,82%IMOEX2 683,91-0,22%RTSI1 145,84-0,22%RGBI119,48-0,01%RGBITR782,38+0,02%
Главная / Общество /

В загоревшемся здании в Москве нашли нарушения пожарной безопасности

Ведомости

Осенью 2025 г. в ходе проверки противопожарного состояния, проведенной МЧС в здании на Вернисажной улице рядом с Измайловским кремлем, где произошел мощный пожар, были выявлены нарушения. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Юридическое лицо оштрафовали на 300 000 руб. Собственнику выдали предписание устранить недостатки до сентября 2026 г. По словам собеседника агентства, здание, где проводились квесты, было узаконено и оформлено в собственность ООО «ФОП Измайлово.

Предварительно, возгорание началось с помещения для игры в квест «Дьявольский кинотеатр». Первоначально пожар был зафиксирован на площади 200 «квадратов», потом пламя распространилось на 1000 кв. м, а затем – на 3000. Тушение осложняли сложная планировка и конструктивные особенности здания. Пожару присвоили третий ранг сложности. К ликвидации привлекались более 140 человек и 40 единиц техники, включая 10 подъемных механизмов.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь