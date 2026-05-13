В загоревшемся здании в Москве нашли нарушения пожарной безопасности
Осенью 2025 г. в ходе проверки противопожарного состояния, проведенной МЧС в здании на Вернисажной улице рядом с Измайловским кремлем, где произошел мощный пожар, были выявлены нарушения. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Юридическое лицо оштрафовали на 300 000 руб. Собственнику выдали предписание устранить недостатки до сентября 2026 г. По словам собеседника агентства, здание, где проводились квесты, было узаконено и оформлено в собственность ООО «ФОП Измайлово.
Предварительно, возгорание началось с помещения для игры в квест «Дьявольский кинотеатр». Первоначально пожар был зафиксирован на площади 200 «квадратов», потом пламя распространилось на 1000 кв. м, а затем – на 3000. Тушение осложняли сложная планировка и конструктивные особенности здания. Пожару присвоили третий ранг сложности. К ликвидации привлекались более 140 человек и 40 единиц техники, включая 10 подъемных механизмов.