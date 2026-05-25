Суд приговорил экс-замначальника метро Москвы к 10 годам
Савеловский районный суд Москвы приговорил к 10 годам лишения свободы бывшего первого заместителя главы столичного метрополитена Дмитрия Дощатова. Об этом сообщает ТАСС.
По данным следствия, его обвиняют в получении особо крупных и крупных взяток от представителя компании «Технопромимпорт». Суд назначил Дощатову уголовное наказание с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, а также штраф в размере 100 млн руб.
В мае 2025 г. «РИА Новости» со ссылкой на материалы дела сообщали, что Дощатов дал признательные показания в получении Toyota RAV4 в качестве взятки. Защита указывала в документах, что подсудимый сотрудничал со следствием и раскаивался в содеянном. Суд при этом оставил Дощатого под арестом до 23 июня. По мнению защиты фигуранта, инстанция не учла его признание.
Дощатов был арестован 24 октября 2024 г. по обвинению в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Следствие полагало, что в ноябре 2023 г. фигурант получил автомобиль стоимостью 4,8 млн руб. от своего знакомого за действия в пользу одной из компаний. Обвиняемому передали машину после того, как он заключил контракт с компанией на 3 млрд руб. При этом работы выполнены лишь на 1 млрд: остальная сумма была похищена.