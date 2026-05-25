Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,608+0,74%BRZL1 486+0,27%UTAR10,25-3,3%IMOEX2 591,83-1,29%RTSI1 146,6-1,29%RGBI119,17-0,13%RGBITR783,21-0,04%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Суд приговорил экс-замначальника метро Москвы к 10 годам

Ведомости

Савеловский районный суд Москвы приговорил к 10 годам лишения свободы бывшего первого заместителя главы столичного метрополитена Дмитрия Дощатова. Об этом сообщает ТАСС.

По данным следствия, его обвиняют в получении особо крупных и крупных взяток от представителя компании «Технопромимпорт». Суд назначил Дощатову уголовное наказание с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, а также штраф в размере 100 млн руб.

В мае 2025 г. «РИА Новости» со ссылкой на материалы дела сообщали, что Дощатов дал признательные показания в получении Toyota RAV4 в качестве взятки. Защита указывала в документах, что подсудимый сотрудничал со следствием и раскаивался в содеянном. Суд при этом оставил Дощатого под арестом до 23 июня. По мнению защиты фигуранта, инстанция не учла его признание.

Дощатов был арестован 24 октября 2024 г. по обвинению в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Следствие полагало, что в ноябре 2023 г. фигурант получил автомобиль стоимостью 4,8 млн руб. от своего знакомого за действия в пользу одной из компаний. Обвиняемому передали машину после того, как он заключил контракт с компанией на 3 млрд руб. При этом работы выполнены лишь на 1 млрд: остальная сумма была похищена.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте