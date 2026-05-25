Суд приговорил экс-замначальника метро Москвы к 10 годам

Дощатов был арестован 24 октября 2024 г. по обвинению в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Следствие полагало, что в ноябре 2023 г. фигурант получил автомобиль стоимостью 4,8 млн руб. от своего знакомого за действия в пользу одной из компаний. Обвиняемому передали машину после того, как он заключил контракт с компанией на 3 млрд руб. При этом работы выполнены лишь на 1 млрд: остальная сумма была похищена.