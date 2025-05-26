Первый замначальника метро Москвы признался в коррупции
Защита указывает в документах, что подсудимый сотрудничает со следствием и раскаивается в содеянном. Суд при этом оставил Дощатого под арестом до 23 июня. По мнению защиты фигуранта, инстанция не учла его признание.
Дощатов был арестован 24 октября 2024 г. по обвинению в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Следствие полагает, что в ноябре 2023 г. фигурант получил автомобиль стоимостью 4,8 млн руб. от своего знакомого за действия в пользу одной из компаний. Обвиняемому передали машину после того, как он заключил контракт с компанией на 3 млрд руб. При этом работы выполнены лишь на 1 млрд: остальная сумма была похищена.
По данным «РИА Новости», по делу проходят также бенефициар АО «ВО "Технопромимпорт"» Александр Волынский, гендиректор этой фирмы Александр Васильев и изобретатель Михаил Куцер.