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Первый замначальника метро Москвы признался в коррупции

Ведомости

Первый заместитель начальника московского метрополитена, начальник дирекции инфраструктуры Дмитрий Дощатов дал признательные показания в получении машины Toyota RAV4 в качестве взятки. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на материалы дела.

Защита указывает в документах, что подсудимый сотрудничает со следствием и раскаивается в содеянном. Суд при этом оставил Дощатого под арестом до 23 июня. По мнению защиты фигуранта, инстанция не учла его признание.

Дощатов был арестован 24 октября 2024 г. по обвинению в получении особо крупной взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Следствие полагает, что в ноябре 2023 г. фигурант получил автомобиль стоимостью 4,8 млн руб. от своего знакомого за действия в пользу одной из компаний. Обвиняемому передали машину после того, как он заключил контракт с компанией на 3 млрд руб. При этом работы выполнены лишь на 1 млрд: остальная сумма была похищена.

По данным «РИА Новости», по делу проходят также бенефициар АО «ВО "Технопромимпорт"» Александр Волынский, гендиректор этой фирмы Александр Васильев и изобретатель Михаил Куцер.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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