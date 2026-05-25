Две книги Лимонова добавили в перечень подлежащих маркировке

Ведомости

Российский книжный союз (РКС) обновил отраслевой перечень книг, содержащих упоминания наркотических средств и подлежащих специальной маркировке. В него попали две книги российского писателя и политика Эдуарда Лимонова.

Речь идет о романе «В Сырах: Роман в промзоне», а также «Москва майская», рукопись которого считалась утраченной. Обе книги выпущены издательством «Альпина нон-фикшн».

Кроме того, в список попал роман Алексея Иванова «Блуда и мудо», автора произведения «Географ глобус пропил», «100 рассказов из истории медицины» Михаила Шифрина, «Записки примата: необычайная жизнь ученого среди павианов» американского нейроэндокринолога Роберта Сапольски. Всего в списке находятся 2379 произведений.

С 1 марта в России вступили в силу поправки, вводящие ответственность за распространение произведений с упоминанием наркотиков. В отраслевой перечень, опубликованный Российским книжным союзом, вошли не только современные авторы, но и переводы классики, изданные после 1 августа 1990 г., включая произведения Жан-Поля Сартра.

1 апреля крупные издатели указывали на сложности при проставлении возрастных ограничений для книг, подлежащих маркировке по закону о пропаганде наркотиков в литературе. Как сообщал «Ведомостям» гендиректор издательства «Росмэн» Борис Кузнецов, полученные от Минцифры разъяснения пока не дали четкого и однозначного понимания критериев возрастного рейтингования.

