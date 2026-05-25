Две книги Лимонова добавили в перечень подлежащих маркировке

С 1 марта в России вступили в силу поправки, вводящие ответственность за распространение произведений с упоминанием наркотиков. В отраслевой перечень, опубликованный Российским книжным союзом, вошли не только современные авторы, но и переводы классики, изданные после 1 августа 1990 г., включая произведения Жан-Поля Сартра.