Девять человек пострадали при наезде мотоцикла на зрителей гонки Isle of Man TT
Девять человек пострадали в первый день мотоциклетных гонок Isle of Man TT на острове Мэн в Ирландском море, когда гонщик врезался в толпу зрителей. Инцидент произошел в начале сессии свободных заездов, передает Mirror.
По данным издания, восемь зрителей и один гонщик госпитализированы, все пострадавшие находятся в сознании. Гонщик получил травмы ног, после инцидента заезды были приостановлены. Организаторы инициировали расследование с участием гоночного, медицинского и спасательного персонала.
Isle of Man TT – одна из самых опасных гонок в мире. Трасса длиной почти 40 км включает более 200 поворотов, перепады высот и участки с ограниченной видимостью. Соревнования проводятся с 1907 г.
В конце апреля на гонке NASCAR в США произошла авария с участием 27 машин из 40, участвовавших в заезде.