Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
VTBR86,65-3,52%CNY Бирж.10,607+0,73%IMOEX2 598,2-1,05%RTSI1 144,01-1,51%RGBI119-0,28%RGBITR782,17-0,17%
Главная / Общество /

Девять человек пострадали при наезде мотоцикла на зрителей гонки Isle of Man TT

Ведомости

Девять человек пострадали в первый день мотоциклетных гонок Isle of Man TT на острове Мэн в Ирландском море, когда гонщик врезался в толпу зрителей. Инцидент произошел в начале сессии свободных заездов, передает Mirror.

По данным издания, восемь зрителей и один гонщик госпитализированы, все пострадавшие находятся в сознании. Гонщик получил травмы ног, после инцидента заезды были приостановлены. Организаторы инициировали расследование с участием гоночного, медицинского и спасательного персонала.

Isle of Man TT – одна из самых опасных гонок в мире. Трасса длиной почти 40 км включает более 200 поворотов, перепады высот и участки с ограниченной видимостью. Соревнования проводятся с 1907 г.

В конце апреля на гонке NASCAR в США произошла авария с участием 27 машин из 40, участвовавших в заезде.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её