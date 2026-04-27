Авария с участием 27 машин произошла на гонке NASCAR в США
На 115-м круге воскресной гонки NASCAR на автодроме «Талладега» в Линкольне (штат Алабама) произошла массовая авария с участием 26 машин. Об этом сообщается на сайте NASCAR.
Лидер гонки Даррелл Уоллес-младший (Бубба Уоллес) получил сильный удар от автогонщика Росса Честейна в конце прямой. От толчка машина Уоллеса развернулась и врезалась во внешний отбойник прямо перед Коулом Кастером. Кастер пытался объехать препятствие, но автомобили, ехавшие в три ряда, столкнулись, создав дымовую завесу в третьем повороте.
Согласно официальным данным, в результате аварии было повреждено 26 из 40 автомобилей. В числе гонщиков, попавших в ДТП, – Джоуи Логано, трехкратный победитель «Талладеги».
На 116-м круге гонка была остановлена, так как требовалось убрать обломки с трассы. Гонщики, которые не могли продолжать гонку, прошли обследование и были выписаны из медицинского центра.