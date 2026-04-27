Авария с участием 27 машин произошла на гонке NASCAR в США

Лидер гонки Даррелл Уоллес-младший (Бубба Уоллес) получил сильный удар от автогонщика Росса Честейна в конце прямой. От толчка машина Уоллеса развернулась и врезалась во внешний отбойник прямо перед Коулом Кастером. Кастер пытался объехать препятствие, но автомобили, ехавшие в три ряда, столкнулись, создав дымовую завесу в третьем повороте.