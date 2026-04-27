Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,964-0,15%CHKZ17 400+4,5%CHMK3 975-1,12%IMOEX2 738,52+0,2%RTSI1 142,23+0,2%RGBI119,54-0,29%RGBITR778,95-0,2%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Авария с участием 27 машин произошла на гонке NASCAR в США

На 115-м круге воскресной гонки NASCAR на автодроме «Талладега» в Линкольне (штат Алабама) произошла массовая авария с участием 26 машин. Об этом сообщается на сайте NASCAR.

Лидер гонки Даррелл Уоллес-младший (Бубба Уоллес) получил сильный удар от автогонщика Росса Честейна в конце прямой. От толчка машина Уоллеса развернулась и врезалась во внешний отбойник прямо перед Коулом Кастером. Кастер пытался объехать препятствие, но автомобили, ехавшие в три ряда, столкнулись, создав дымовую завесу в третьем повороте.

Согласно официальным данным, в результате аварии было повреждено 26 из 40 автомобилей. В числе гонщиков, попавших в ДТП, – Джоуи Логано, трехкратный победитель «Талладеги».

На 116-м круге гонка была остановлена, так как требовалось убрать обломки с трассы. Гонщики, которые не могли продолжать гонку, прошли обследование и были выписаны из медицинского центра.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь