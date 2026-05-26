Умер трехкратный лауреат «Грэмми» саксофонист Сонни Роллинз
Американский джазовый музыкант, саксофонист, композитор Сонни Роллинз умер в возрасте 95 лет. Об этом пишет Variety.
Причина смерти не указывается. У музыканта остались племянник и две племянницы.
Сонни Роллинз родился 7 сентября 1930 г. в Нью-Йорке и при рождении получил имя Теодор Уолтер Роллинз. Дебютировал в качестве звукорежиссера в 1949 г. на лейбле Prestige Records в составе группы под руководством тромбониста Дж. Дж. Джонсона. В 1981 г. Роллинз принял участие в записи альбома Rolling Stones, исполнив соло в песне Waiting for a Friend. В 1986 г. режиссер Роберт Магге выпустил документальный фильм о Роллинзе под метким названием «Колосс саксофона». В 2008 г. музыкант основал собственный лейбл Doxy Records.
Роллинз получил три премии «Грэмми». В 2004 г. сборник This Is What I Do признали лучшим джазовым инструментальным альбомом, в 2005 г. – исполнение композиции Why Was I Born? из альбома Without a Song, записанного на концерте вскоре после терактов 11 сентября, – лучшим джазовым инструментальным соло. В 2001 г он был удостоен «Грэмми» в номинации «За жизненные достижения».