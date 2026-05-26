Умер трехкратный лауреат «Грэмми» саксофонист Сонни Роллинз

Сонни Роллинз родился 7 сентября 1930 г. в Нью-Йорке и при рождении получил имя Теодор Уолтер Роллинз. Дебютировал в качестве звукорежиссера в 1949 г. на лейбле Prestige Records в составе группы под руководством тромбониста Дж. Дж. Джонсона. В 1981 г. Роллинз принял участие в записи альбома Rolling Stones, исполнив соло в песне Waiting for a Friend. В 1986 г. режиссер Роберт Магге выпустил документальный фильм о Роллинзе под метким названием «Колосс саксофона». В 2008 г. музыкант основал собственный лейбл Doxy Records.