Основанием для досмотра машины митрополита Илариона стало анонимное письмо

Защита ожидает доступа к материалам дела 26 мая. До завершения первых процессуальных действий полноценное ознакомление с документами было затруднено. Защита придает особое значение материалам, призванным подтвердить порядок задержания и досмотра автомобиля. Речь о фотографиях с места, возможных записях камер наблюдения на автозаправке, документах об основании остановки, фиксации изъятия обнаруженных предметов. Адвокат также сообщил, что сам допрос проходил корректно. Его вели судья, прокурор и двое сотрудников полиции в присутствии консула РФ и адвоката.