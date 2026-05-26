Основанием для досмотра машины митрополита Илариона стало анонимное письмо
Основанием для действий полиции в отношении митрополита Илариона (Алфеева) стало анонимное письмо. Об этом сообщил адвокат священнослужителя Михал Пацовски, его слова приводятся в Telegram-канале митрополита.
По словам Пацовски, нужно установить, когда поступило письмо, что именно было в нем указано и содержало ли оно сведения о конкретном автомобиле, маршруте, пассажирах или багажном отделении.
Защита ожидает доступа к материалам дела 26 мая. До завершения первых процессуальных действий полноценное ознакомление с документами было затруднено. Защита придает особое значение материалам, призванным подтвердить порядок задержания и досмотра автомобиля. Речь о фотографиях с места, возможных записях камер наблюдения на автозаправке, документах об основании остановки, фиксации изъятия обнаруженных предметов. Адвокат также сообщил, что сам допрос проходил корректно. Его вели судья, прокурор и двое сотрудников полиции в присутствии консула РФ и адвоката.
Митрополит Иларион был задержан в Карловых Варах (Чехия) с четырьмя небольшими контейнерами с веществом белого цвета 24 мая. Согласно версии защиты, машина со священнослужителем и его сопровождающим была остановлена без объяснения причин. Полицейские сразу стали досматривать автомобиль. 25 мая суд в Чехии принял предварительное процессуальное решение в отношении митрополита Илариона. Окончательное решение ожидается 26 мая. Иерарх пока останется под стражей.
Защита митрополита заявляет, что ему не позволили наблюдать за досмотром, и настаивает на провокации и процессуальных нарушениях. Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека адвокат Иван Мельников, заявил, что видит в деле множество процессуальных нарушений и допускает, что прокуратура откажется его возбуждать.