PLZL2 117,2-0,58%CNY Бирж.10,527-0,75%IMOEX2 590,59-0,29%RTSI1 140,65-0,29%RGBI118,89-0,18%RGBITR781,66-0,15%
Главная / Общество /

Основанием для досмотра машины митрополита Илариона стало анонимное письмо

Основанием для действий полиции в отношении митрополита Илариона (Алфеева) стало анонимное письмо. Об этом сообщил адвокат священнослужителя Михал Пацовски, его слова приводятся в Telegram-канале митрополита.

По словам Пацовски, нужно установить, когда поступило письмо, что именно было в нем указано и содержало ли оно сведения о конкретном автомобиле, маршруте, пассажирах или багажном отделении.

Защита ожидает доступа к материалам дела 26 мая. До завершения первых процессуальных действий полноценное ознакомление с документами было затруднено. Защита придает особое значение материалам, призванным подтвердить порядок задержания и досмотра автомобиля. Речь о фотографиях с места, возможных записях камер наблюдения на автозаправке, документах об основании остановки, фиксации изъятия обнаруженных предметов. Адвокат также сообщил, что сам допрос проходил корректно. Его вели судья, прокурор и двое сотрудников полиции в присутствии консула РФ и адвоката.

Митрополит Иларион был задержан в Карловых Варах (Чехия) с четырьмя небольшими контейнерами с веществом белого цвета 24 мая. Согласно версии защиты, машина со священнослужителем и его сопровождающим была остановлена без объяснения причин. Полицейские сразу стали досматривать автомобиль. 25 мая суд в Чехии принял предварительное процессуальное решение в отношении митрополита Илариона. Окончательное решение ожидается 26 мая. Иерарх пока останется под стражей.

Защита митрополита заявляет, что ему не позволили наблюдать за досмотром, и настаивает на провокации и процессуальных нарушениях. Вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека адвокат Иван Мельников, заявил, что видит в деле множество процессуальных нарушений и допускает, что прокуратура откажется его возбуждать.

