Судью из Челябинска уволили за переводы в фонд Ройзмана

Благотворительный фонд Ройзмана был ликвидирован по решению суда в 2025 г. Минюст требовал закрыть организацию из‑за нецелевого расходования средств и получения денег от иностранных источников. Ройзман признан иностранным агентом в 2022 г. В марте 2023 г. его арестовали на 14 суток за пост в соцсети «В контакте».