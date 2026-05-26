Судью из Челябинска уволили за переводы в фонд Ройзмана
Квалификационная коллегия судей Челябинской области прекратила полномочия судьи Арбитражного суда региона Вячеслава Бушуева. Как написал Бушуев в своем блоге на портале Zakon.ru, поводом стали «несколько платежей с благотворительными целями», в том числе в фонд Евгения Ройзмана (признан в РФ иноагентом).
По словам судьи, коллегия сочла эти переводы «осуществлением политической деятельности в форме финансирования». Бушуев проработал в судебной системе 16 лет, свой уход он назвал «не совсем таким, каким себе его представлял».
Он также заявил о «фактически бесправном положении судей»: сами судьи, по его словам, не защищены от произвола локальных руководителей.
Благотворительный фонд Ройзмана был ликвидирован по решению суда в 2025 г. Минюст требовал закрыть организацию из‑за нецелевого расходования средств и получения денег от иностранных источников. Ройзман признан иностранным агентом в 2022 г. В марте 2023 г. его арестовали на 14 суток за пост в соцсети «В контакте».