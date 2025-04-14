Суд удовлетворил иск о ликвидации благотворительного фонда Ройзмана
Октябрьский районный суд Екатеринбурга удовлетворил иск о ликвидации благотворительного фонда бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана
4 марта в Октябрьский суд Екатеринбурга поступил иск о ликвидации благотворительного фонда Ройзмана. В качестве заинтересованных лиц в картотеке суда указаны налоговая служба, МВД России, художник Салават Фазлитдинов и соратник фигуранта Сергей Щипачев.
«РИА Новости» писало со ссылкой на судебные документы, что фонд мог тратить средства на сторонние покупки, включая оплату мероприятий для сотрудников, рестораны и цветочные композиции на день рождения Ройзмана. По данным агентства, фонд также брал деньги у иностранных источников и не использовал их по назначению.
В 2003-2007 гг. Ройзман был депутатом Госдумы. В 2013-2018 гг. занимал должность мэра Екатеринбурга. 3 апреля 2018 г. заксобрание Свердловской области приняло закон, отменяющий прямые выборы главы Екатеринбурга, а менее чем через месяц Ройзман подал в отставку, подчеркнув, что не станет подавать документы на участие в конкурсе на пост мэра города. 25 ноября 2022 г. Минюст внес Ройзмана в реестр иностранных агентов.