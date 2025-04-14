Суд удовлетворил иск о ликвидации благотворительного фонда Ройзмана

«РИА Новости» писало со ссылкой на судебные документы, что фонд мог тратить средства на сторонние покупки, включая оплату мероприятий для сотрудников, рестораны и цветочные композиции на день рождения Ройзмана. По данным агентства, фонд также брал деньги у иностранных источников и не использовал их по назначению.