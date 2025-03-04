Минюст потребовал ликвидировать благотворительный фонд Ройзмана
В Октябрьский суд Екатеринбурга поступил иск о ликвидации благотворительного фонда бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана
В качестве заинтересованных лиц указаны налоговая служба, МВД, художник Салават Фазлитдинов и соратник фигуранта Сергей Щипачев.
Заседание по иску пройдет 2 апреля. Как написало РИА «Новости» со ссылкой на судебные документы, «Фонд Ройзмана» мог тратить деньги на сторонние покупки, такие как оплата мероприятий для сотрудников, рестораны и цветочные композиции на день рождения Ройзмана.
Кроме того, издание отмечает, что фонд брал деньги у иностранных источников, при этом не использовал их по назначению.
В 2003-2007 гг. Ройзман был депутатом Госдумы. В 2013-2018 гг. занимал пост мэра Екатеринбурга. 3 апреля 2018 г. заксобрание Свердловской области приняло закон, отменяющий прямые выборы мэра Екатеринбурга, а менее чем через месяц он подал в отставку, заявив, что не будет подавать документы на участие в конкурсе на пост главы города. 25 ноября 2022 г. Минюст включил Ройзмана в реестр физических лиц – иностранных агентов.