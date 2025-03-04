Минюст потребовал ликвидировать благотворительный фонд Ройзмана

В 2003-2007 гг. Ройзман был депутатом Госдумы. В 2013-2018 гг. занимал пост мэра Екатеринбурга. 3 апреля 2018 г. заксобрание Свердловской области приняло закон, отменяющий прямые выборы мэра Екатеринбурга, а менее чем через месяц он подал в отставку, заявив, что не будет подавать документы на участие в конкурсе на пост главы города. 25 ноября 2022 г. Минюст включил Ройзмана в реестр физических лиц – иностранных агентов.