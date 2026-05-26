Песков: институт бизнес-омбудсмена сменит формат
Институт уполномоченного по защите прав предпринимателей останется, но у него будет другой формат, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Это не будет государственный институт, институт госслужбы, это не будет государственная должности, а это будет такая, скорее, общественная должность», – объяснил он.
Ранее глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин на встрече с президентом Владимиром Путиным в Кремле предложил учредить автономную некоммерческую организацию (АНО) вместо института бизнес-омбудсмена.
По его словам, консультации по этому вопросу прошли с администрацией президента и деловым сообществом. Создание АНО потребует изменений в закон об уполномоченных по защите прав предпринимателей. Путин в ходе встречи согласился с предложением Шохина. Кроме того, глава государства предложил ему занять пост уполномоченного по защите прав предпринимателей в России.