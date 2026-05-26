Работы по разбору завалов в ЛНР прерывались 15 раз из-за повторных атак

22 мая украинские БПЛА атаковали учебный корпус и общежитие Старобельского колледжа. В момент удара в здании было 86 подростков от 14 до 18 лет. Погиб 21 человек, еще 63 были ранены. Разрушения затронули как учебные аудитории, так и спальные помещения. Возбуждено уголовное дело о теракте. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что удар не мог быть случайным и носил характер заранее подготовленной террористической атаки. По его словам, современные средства поражения исключают возможность случайного попадания по подобной цели.