Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
TNSE3 565+0,14%CNY Бирж.10,548-0,56%IMOEX2 581,21-0,65%RTSI1 136,54-0,65%RGBI118,88-0,19%RGBITR781,57-0,16%
Главная / Общество /

Суд оштрафовал DeviantArt Inc. на 3,5 млн рублей

Ведомости

Таганский районный суд Москвы оштрафовал компанию DeviantArt Inc. на 3.5 млн руб. за нарушение порядка ограничения доступа к информации, подлежащей блокировке в соответствии с российским законодательством. Об этом сообщили в столичных судах общей юрисдикции.

Суд назначил компании административное наказание по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ в виде штрафа.

12 мая Таганский суд Москвы назначил мессенджеру Telegram административный штраф в размере 3,8 млн руб. за неудаление запрещенной информации. 27 апреля по той же статье КоАП РФ суд признал компанию Google LLC виновной и оштрафовал на сумму в 19 млн руб.

DeviantArt представляет собой одну из крупнейших в мире онлайн-платформ для художников, фотографов и иллюстраторов, основанную в 2000 г. Она принадлежит компании Wix.com. Сайт является социальной сетью и галереей для ценителей цифрового искусства. DeviantArt насчитывает более 100 млн зарегистрированных пользователей.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её