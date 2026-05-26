Суд оштрафовал DeviantArt Inc. на 3,5 млн рублей
Таганский районный суд Москвы оштрафовал компанию DeviantArt Inc. на 3.5 млн руб. за нарушение порядка ограничения доступа к информации, подлежащей блокировке в соответствии с российским законодательством. Об этом сообщили в столичных судах общей юрисдикции.
Суд назначил компании административное наказание по ч. 2 ст. 13.41 КоАП РФ в виде штрафа.
DeviantArt представляет собой одну из крупнейших в мире онлайн-платформ для художников, фотографов и иллюстраторов, основанную в 2000 г. Она принадлежит компании Wix.com. Сайт является социальной сетью и галереей для ценителей цифрового искусства. DeviantArt насчитывает более 100 млн зарегистрированных пользователей.