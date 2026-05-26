Галицкий покинул Россию после решения суда об изъятии имущества

Тверской районный суд Москвы еще 23 марта удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ и признал объединение, включающее предпринимателя и его структуру, экстремистским. Поводом для этого стало то, что, по данным надзорного ведомства, «Алмаз кэпитал партнерс» и ее дочерние компании оказывали материальную помощь Украине. На заседании 26 мая представитель Галицкого пытался добиться возвращения дела в суд первой инстанции, однако суд апелляционной инстанции его доводы не принял. Сам бизнесмен в заседание не явился, направив жалобу по почте.