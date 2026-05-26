Галицкий покинул Россию после решения суда об изъятии имущества
Бизнесмен и основатель «Алмаз кэпитал партнерс, ЛТД» (Almaz Capital Partners) Александр Галицкий покинул территорию России вскоре после вынесения судебного решения об обращении в доход государства его имущества на сумму около 8 млрд руб. Об этом сообщил представитель прокуратуры на заседании Московского городского суда, передает ТАСС.
По словам прокурора, предприниматель выехал из страны через территорию Белоруссии, воспользовавшись паспортом Нидерландов.
Мосгорсуд также признал законным решение Тверского суда столицы о запрете деятельности корпорации «Алмаз кэпитал партнерс, ЛТД» на территории России. Также вышестоящая инстанция подтвердила обращение в доход государства имущества Галицкого на сумму около 8 млрд руб.
Тверской районный суд Москвы еще 23 марта удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ и признал объединение, включающее предпринимателя и его структуру, экстремистским. Поводом для этого стало то, что, по данным надзорного ведомства, «Алмаз кэпитал партнерс» и ее дочерние компании оказывали материальную помощь Украине. На заседании 26 мая представитель Галицкого пытался добиться возвращения дела в суд первой инстанции, однако суд апелляционной инстанции его доводы не принял. Сам бизнесмен в заседание не явился, направив жалобу по почте.
В марте Генпрокуратура направила в Тверской суд иск о запрете деятельности Галицкого и его корпорации «Алмаз кэпитал партнерс» в России. Основанием стали многочисленные свидетельства поддержки структурами бизнесмена украинской армии – например, через платформу «Юнайтед24», и прямое финансирование производителей вооружений.