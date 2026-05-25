Галицкий оспорил признание его и «Алмаз кэпитала» экстремистским объединением

Галицкий оспорил признание его и «Алмаз кэпитала» экстремистским объединениемИнвестор опровергает разговоры с экс-сожительницей, из-за которых ему приписано недружественное отношение к России
Московский городской суд 26 мая рассмотрит апелляционную жалобу адвокатов венчурного инвестора Александра Галицкого на решение о признании его лично и международного инвестиционного фонда «Алмаз кэпитал партнерс» экстремистским объединением. «Ведомости» обратили внимание на карточку в судебной базе. На заседании будет решаться также вопрос о законности конфискации имущества как Галицкого, так и третьих лиц.
Тверской районный суд Москвы 23 марта решил передать в госсобственность известную платформу по продаже автомобилей Carprice, а также акции и доли, принадлежащие владельцу группы «Ланит» Филиппу Генсу и совладельцу «Айтеко» Шамилю Шакирову, в не указанных судом организациях, писали «Ведомости». По данным суда, эти организации использовались для финансирования Галицкого и фонда «Алмаз кэпитал партнерс». Кроме того, суд взыскал доли еще в семи компаниях, оформленные на физических лиц.
Адвокат Галицкого Кира Корума полагает, что есть все основания для пересмотра решения суда от 23 марта.
По словам участников процесса, Генпрокуратура оценила деятельность бизнесмена как экстремистскую на основании того, что зарубежные портфельные компании фонда «Алмаз кэпитал партнерс» и их сотрудники, как сообщили правоохранители, перечисляли денежные средства ВСУ. Но каких-либо конкретных фактов перечисления средств самим Галицким приведено не было, утверждает Корума.
Кроме того, прокуратура в заседании отмечала, что экстремистские взгляды предпринимателя отражены в его разговоре с Алией Галицкой. Это бывшая гражданская жена Галицкого, которая покончила с собой в изоляторе временного содержания в феврале 2026 г. из-за уголовного преследования, а также судебных претензий предпринимателя.
«В действительности никаких экстремистских высказываний в разговорах с кем-либо, включая Галицкую, не было. Суд первой инстанции основывал свои выводы об экстремистской деятельности моего подзащитного на расшифровке якобы существовавшего разговора Александра и Алии, но в деле нет первичного доказательства – его аудиозаписи, – рассказала адвокат. – Причиной этому является намеренное искажение содержания имевшей место беседы, в подтверждение чего нами было представлено заключение специалиста».
Кроме того, по словам адвоката, инвестор не являлся бенефициаром или лицом, имеющим возможность принимать какие-либо управленческие решения в портфельных компаниях фонда «Алмаз кэпитал партнерс», да и никогда не имел таких единоличных полномочий. А с 2022 г. он и вовсе перестал быть акционером фонда. «Мы надеемся, что Мосгорсуд увидит весь массив первичных документов, который с очевидностью подтверждает выход Галицкого из третьего инвестиционного цикла фонда в 2022 г., с этого момента он никак не может быть связан как с портфельными компаниями, так и с самим фондом», – добавила Корума.
По ее мнению, Тверской суд допустил нарушение базовых правил причинно-следственной связи: Галицкий не может нести ответственность за действия третьих лиц. А решение суда создало опасный правовой прецедент, который, если все останется без изменений, позволяет сильно расширить все разумные юридические и моральные пределы ответственности практически любого человека, резюмирует Корума.
В 2008 г. Галицкий основал венчурный фонд «Алмаз кэпитал партнерс», который специализируется на инвестициях в сфере искусственного интеллекта, машинного обучения и блокчейна, в штате Калифорния (США). До 2014 г. этот фонд имел представительство в Москве и инвестировал в российские стартапы в области информационных технологий, в том числе в «Яндекс».
11 марта Генпрокуратура обратилась с иском к «Алмаз кэпитал партнерс» и Галицкому о запрете их деятельности на территории России из-за осуществления ими экстремистской деятельности. После смены власти на Украине в 2014 г., следует из иска, фонд «присоединился к санкциям США и Евросоюза, следуя западным нарративам».
Фонд прекратил инвестиции в отечественные компании и приступил к незаконному выводу капитала за границу, уточняется в документах. А с 2022 г., как установили в Генпрокуратуре, «прямо и активно вовлечен в военно-политический конфликт, развивающийся на Украине».
Суд удовлетворил в полном объеме требования об обращении в доход государства имущества на несколько миллиардов рублей, принадлежащего Галицкому в России. В рамках этого процесса в доход государства было передано не только имущество бизнесмена, но и собственность третьих лиц, которые не привлекались к участию в процессе.